Palermo, al Policlinico domani sarà inaugurata la nuova SPET-TC di ultima generazione finanziata nell'ambito del PNRR

Per la nuova apparecchiatura, l'Azienda, nell'ambito del processo di umanizzazione dei servizi sanitari, ha voluto creare un ambiente particolarmente confortevole per i pazienti che si sottopongono all'esame, che in alcuni casi dura diverse ore.

Domani, Martedì 23 aprile, alle ore 11.30, presso l'unità operativa di Medicina nucleare del Policlinico sarà inaugurata la nuova SPET-TC di ultima generazione finanziata nell'ambito del PNRR. Per la nuova apparecchiatura, l'Azienda, nell'ambito del processo di umanizzazione dei servizi sanitari, ha voluto creare un ambiente particolarmente confortevole per i pazienti che si sottopongono all'esame, che in alcuni casi dura diverse ore.

All'inaugurazione parteciperanno il Commissario Straordinario dell'AOUP, Maria Grazia Furnari, il responsabile della Medicina nucleare Renato Costa, il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il Rettore Massimo Midiri, l'Assessore regionale della Salute, Giovanna Volo, il Direttore del Dipartimento Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino, Il Dirigente generale del Dasoe, Salvatore Requirez, il referente unico regionale del PNRR dell'assessorato regionale della Salute, Massimiliano Maisano.

Fonte: Policlinico Palermo

