fibra ottica

Internet in fibra ottica: perché conviene?

Cos'è la fibra e perché tutti ne parlano? Vale la pena navigare in Internet con la rapidità della fibra? Cercheremo di aiutarti a fare ordine tra le idee spiegandoti per filo e per segno in cosa consiste questa tecnologia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/12/2021 - 09:53:31 Letto 378 volte

Sei in procinto di cambiare operatore di rete e hai iniziato a leggere delle interessanti prestazioni innovative apportate dalla fibra ottica? Sei qui a chiederti se valga la pena navigare in Internet con la rapidità della fibra? Con questo approfondimento cercheremo di aiutarti a fare ordine tra le idee spiegandoti per filo e per segno in cosa consiste questa tecnologia e perché, secondo noi, un’offerta internet con fibra conviene.

Cos’è la fibra e perché tutti ne parlano?

Partiamo con un piccolo excursus scientifico per spiegare le potenzialità della fibra ottica. Si tratta di un materiale che, in scienza, è noto per essere costituito da filamenti polimerici e vetrosi capaci di condurre la luce. Pertanto la fibra ottica ha trovato applicazione in tantissimi settori, dall’illuminotecnica alle telecomunicazioni.

Il diametro di circa un capello, la leggerezza e la flessibilità di tale materiale lo rendono rapido, versatile e resistente a tutte le condizioni atmosferiche. Per tutte queste caratteristiche la fibra ottica è il mezzo trasmissivo per eccellenza grazie al quale i segnali vengono inviati anche a gradi distanze per la fornitura di accessi di rete a banda larga ed ultra-larga.

Il sistema più rapido per navigare

E difatti la fibra ottica arriva a noi consumatori come il sistema più rapido per navigare in rete. Il motivo risiede nella capacità di trasmissione di grandi moli di dati per lunghe distanze senza la necessità di porre ponti intermedi. Pertanto la connessione in fibra ottica raggiunge senza troppi problemi i 30Mbps e arriva fino al Gigabit al secondo nelle città dove le infrastrutture sono già ben sviluppate come Roma o Milano.

Il miglior vantaggio di cui godono i consumatori che passano alla fibra ottica, quindi risiede nella possibilità di effettuare operazioni online senza blocchi come guardare i film in streaming, giocare o videochiamare senza alcuna interruzione. Il tutto accade anche con più dispositivi connessi alla rete.

Tipi di infrastrutture

Le aziende operanti in questo mercato stanno costruendo e ampliando le reti in fibra ottica che non sono presenti ovunque nel Paese. Pertanto all’attivazione del contratto tale tecnologia verrà distinta in FTTH o FTTC a seconda della zona e delle specifiche previste dall’accordo.

Quando si parla di FTTC si farà riferimento alla cosiddetta “fiber to the cabinet”, una connessione in fibra ottica che porta la rete in casa dell’utente richiedendo solamente il cambio di router apposito per la ricezione. In caso di FTTH, ovvero di “fiber to the home” il cavo di rete arriva fino all’abitazione e, quindi, chiaramente, richiede lavori di installazione del cablaggio ma permette velocità significativamente più performanti.

Quali sono i costi?

Da un punto di vista economico, infine, la fibra ottica non è più costosa degli altri sistemi di connessione di rete. L’unico vero aspetto da valutare è la copertura che determina, di conseguenza, la qualità della connessione alla rete. Se la zona in cui vivi è coperta e vuoi sperimentare l’ultra velocità di navigazione non ti resta che contattare un operatore, fare le verifiche sulla tua zona e passare alla fibra ottica.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!