Serie B, il Cosenza stende il Palermo: 3-2 il risultato finale

Cosenza-Palermo 3-2

Passo indietro con rimpianto per il Palermo torna a perdere in trasferta.

A Cosenza, i padroni di casa partono meglio, poi nella seconda metà di frazione esce il Palermo. E nel finale di primo tempo succede di tutto: al 41' Brunori insacca al volo di destro dopo l’assist di Di Mariano, al 46' il arriva destro al volo di Aldo Florenzi su assist di Rispoli. Alla pausa è 1-1, ma nella ripresa è ancora botta-risposta. Al 56' Rigione raccoglie la palla verticale di Voca e spiazza Pigliacelli, al 59' il bis di Brunori, dopo la sponda di testa di Nedelcearu. Nemmeno il tempo di tornare a centrocampo, che Larrivey fa 3-2: la punta rossoblu insacca di testa, su cross dalla sinistra di D’Urso. Il tutto, dopo la gran parata precedente di Marson su Di Mariano. Nel finale, i rosanero hanno la grande chance con un calcio di rigore di Brunori (fallo di braccio di Rigione), ma il portiere di casa intuisce il rasoterra alla sua sinistra e nega la tripletta all'attaccante. Nel recupero nervi e agonismo, alla fine la spunta il Cosenza.

Il tabellino

Cosenza (4-3-2-1): Marson; Rispoli, Rigione, Meroni, Martino; Florenzi, Voca, Calò; Merola, D’Urso; Larrivey

Panchina: Matosevic; Brescianini; Kornivig; Brignola; Panico; Vaisanen; Camigliano; Nasti; Vallocchia; Venturi; Butic; Zilli

Allenatore: William Viali

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Devetak; Segre, Gomes, Broh; Valente, Brunori, Di Mariano

Panchina: Grotta; Massolo; Pierozzi; Sala; Accardi; Crivello; Floriano; Vido; Damiani; Soleri; Saric; Bettella

Allenatore: Eugenio Corini

Arbitro: Sig. Matteo Gualtieri di Asti

Assistenti: Sig.a Francesca Di Monte di Chieti e Sig. Giuseppe Maccadino di Pesaro

IV Uomo: Sig. Francesco Carrione

VAR: Sig. Marco Serra di Torino e Sig. Matteo Marchetti di Ostia Lido (aVAR)

Marcatori: Brunori (PAL); Florenzi (COS); Rigione (COS); Brunori (PAL); Larrivey (COS)

Sostituzioni: Crivello per Devetak (PAL); Brescianini per D’Urso (COS); Vido per Marconi (PAL); Saric per Segre (PAL); Brignola per Merola (COS); Venturi per Calò (COS); Camigliano per Rispoli (COS); Floriano per Gomes (PAL); Damiani per Broh (PAL); Kornvig per Florenzi (COS);

Ammoniti: Mateju (PAL); Devetek (PAL); Martino (COS); Florenzi (COS); Marconi (PAL); Calò (COS); Rigione (COS);

Espulsi: Vallocchia (COS);

Fonte: Gazzetta dello sport

Fonte Immagine: DAZN

