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Musica dal vivo

Fiorella Mannoia in Sicilia, doppio concerto a Palermo e Ragusa: omaggio a De André e Fossati

l 9 novembre al Teatro Massimo di Palermo e l'11 novembre al Teatro Duemila di Ragusa arriva ''Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve'', il tour dedicato ai due grandi cantautori italiani. In programma anche nuove date siciliane nel 2027.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 16:46
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Appuntamenti

Fiorella Mannoia torna in Sicilia con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il progetto musicale dedicato a due protagonisti della canzone d'autore italiana, Fabrizio De André e Ivano Fossati.

Il tour farà tappa lunedì 9 novembre 2026 al Teatro Massimo di Palermo e mercoledì 11 novembre al Teatro Duemila di Ragusa, portando sul palco alcune delle composizioni più celebri dei due cantautori, reinterpretate attraverso la voce di Mannoia.

Un viaggio musicale nei 30 anni di ''Anime Salve''

Lo spettacolo nasce per celebrare i 30 anni dall'uscita di “Anime Salve”, l'album pubblicato nel 1996 da Fabrizio De André, realizzato insieme a Ivano Fossati e considerato l'ultimo capitolo della produzione discografica del cantautore genovese.

Dopo il debutto all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova e gli appuntamenti estivi, il progetto prosegue nei teatri italiani con un percorso musicale che attraversa poesia, libertà e umanità.

In scaletta figurano brani dell'album premiato con la Targa Tenco, tra cui “Khorakhanè” e “Smisurata preghiera”, accanto ad altre canzoni dei due artisti come “La guerra di Piero”, “Il pescatore” e “C'è tempo”.

Il tributo diventerà anche un nuovo album di Fiorella Mannoia, intitolato “Anime salve”, la cui uscita è prevista per il 27 novembre 2026, su etichetta Oyà/Columbia Records/Sony Music.

Le quattro tappe siciliane

Il calendario del tour prevede complessivamente quattro concerti in Sicilia, distribuiti tra l'autunno 2026 e la primavera 2027:

  • 9 novembre 2026: Palermo, Teatro Massimo

  • 11 novembre 2026: Ragusa, Teatro Duemila

  • 29 aprile 2027: Catania, Teatro Metropolitan

  • 30 aprile 2027: Marsala, Teatro Impero

Un progetto che riporta dal vivo il repertorio di De André e Fossati, attraverso le interpretazioni di Fiorella Mannoia, celebrando un patrimonio musicale capace di parlare a generazioni diverse.

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