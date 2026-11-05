venerdì06 novembre 2026, 10:22
Musica barocca

Palermo, Bach protagonista all'Oratorio di Santa Cita: Basilio Timpanaro al clavicembalo tra tre capolavori

Sabato 7 novembre, la stagione concertistica di MusicaMente propone il recital ''J.S. Bach - L'apoteosi degli stili'', un viaggio tra eleganza francese, virtuosismo italiano e contrappunto tedesco.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 16:28
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Appuntamenti
Associazione MusicaMente

Tre capolavori per raccontare il genio musicale di Johann Sebastian Bach. Sabato 7 novembre 2026, alle ore 21, l'Oratorio di Santa Cita a Palermo ospiterà il recital “J.S. Bach - L’apoteosi degli stili”, con protagonista il clavicembalista Basilio Timpanaro, nell'ambito della stagione concertistica dell'associazione MusicaMente.

Il concerto propone un percorso attraverso tre grandi composizioni bachiane, espressione di altrettante tradizioni musicali europee.

Il programma comprende l'Ouverture nello stile francese BWV 831, la Fantasia cromatica e fuga BWV 903 e il celebre Concerto italiano BWV 971.

L'eleganza della tradizione francese, il virtuosismo italiano e la profondità del contrappunto tedesco si intrecciano in un itinerario che mette in luce la straordinaria versatilità compositiva di Bach.

A interpretare le tre opere sarà Basilio Timpanaro, musicista specializzato nel repertorio barocco, formatosi nei conservatori di Rotterdam e Utrecht, dove ha conseguito il diploma concertistico di clavicembalo sotto la guida di Siebe Henstra.

Nel suo percorso artistico ha approfondito la prassi esecutiva storica con maestri come Gustav Leonhardt e Ton Koopman, esibendosi successivamente in importanti contesti musicali europei.

Tra le sue collaborazioni figura quella con Andreas Staier, con il quale ha eseguito i concerti bachiani per due clavicembali.

La sua attività discografica ha ottenuto riconoscimenti internazionali, tra cui il Diapason d’Or e il Grand Prix du Disque. Per decenni è stato inoltre docente di clavicembalo e tastiere storiche al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

Biglietti e prenotazioni

Il concerto si terrà sabato 7 novembre alle 21, all'Oratorio di Santa Cita.

Il biglietto d'ingresso costa 10 euro, con riduzione a 8 euro per le categorie previste dalla stagione e ingresso a 5 euro per gli studenti del conservatorio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 339 6247372 e 393 2427851, oppure scrivere all'indirizzo assmusicamente@gmail.com.

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Fonte: Associazione MusicaMente
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