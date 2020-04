assistente virtuale

Coronavirus, arriva l'assistente virtuale del Comune di Palermo

L'assistente virtuale è in grado di rispondere verbalmente a domande poste a voce ed è già disponibile nel sito della Protezione Civile di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/04/2020 - 10:43:19 Letto 381 volte

E' online da stamattina per un test pubblico l'assistente virtuale del Comune.

La Sispi vi stava lavorando già da alcune settimane come nuovo strumento per facilitare l'accesso ai servizi online e per fornire informazioni su uffici e servizi.

Considerata l'attuale emergenza si è deciso di renderlo subito disponibile, anche se ancora in fase di test, per semplificare l'accesso a tutte le informazioni disponibili sul sito della Protezione Civile, anche tramite assistenza vocale.

L'assistente è, infatti, in grado di rispondere verbalmente a domande poste a voce ed è già disponibile alla pagina www.protezionecivile.palermo.it tramite l'icona in basso a destra.

Commentando l'iniziativa, il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Paolo Petralia hanno sottolineato che "questo servizio può segnare un momento di svolta nel rapporto con i cittadini rendendo facilmente accessibili tantissime informazioni. Proprio per questo si è deciso di forzare i tempi di attivazione e iniziare subito una fase di test pubblico, che potrà anche aiutare lo sviluppo e il miglioramento del software per il suo utilizzo a regime".

Il sistema si serve di meccanismi di intelligenza artificiale e processi di cosiddetta "machine learning". Basato su un set di domande/risposte standard aggiornate dall'Ufficio stampa del Comune, il software migliora e affina la qualità e precisione delle risposte automaticamente nel tempo, sulla base di un processo di autoapprendimento analogo a quello utilizzato dagli assistenti virtuali. Una volta terminata la fase di test, l'assistente sarà infatti rilasciato anche per l'utilizzo tramite sistemi di riconoscimento e interazione vocale come Google Assistant e Alexa Amazon.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!