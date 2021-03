Da lunedì 15 marzo torna l'Autocertificazione per spostarsi: scarica il documento

Autocertificazione

Da lunedì 15 marzo la Sicilia torna in zona arancione, per potersi muovere fuori dal comune sarà quindi necessaria l'autocertificazione.

Da lunedì 15 marzo la Sicilia torna in zona arancione, per potersi muovere fuori dal comune sarà quindi necessaria l'autocertificazione, necessaria per giustificare lo spostamento.

Nelle Regioni e Comuni rossi non si può uscire dalla propria abitazione se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. In quelle arancioni, invece, ci si può spostare liberamente all'interno del proprio Comune (ma non durante il coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina). Si può uscire dal proprio comune solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.

