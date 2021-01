Covid-19

Emergenza Coronavirus in Tribunale: Giuristi siciliani chiedono un tavolo di crisi

Nonostante i passi in avanti di questi mesi, sono ancora tanti i problemi attinente alla fruizione in sicurezza del Palazzo di Giustizia e il mantenimento della piena funzionalitą dello stesso.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/01/2021 - 13:03:19 Letto 380 volte

“Nelle ultime settimane la Sicilia è diventata una delle regioni d’Italia con il più alto indice di contagio pandemico”. Queste le aprole dell’avvocato Francesco Leone, presidente Agius - Associazione giuristi siciliani.

“I provvedimenti restrittivi posti in essere dal governo nazionale e regionale ne sono diretta conseguenza. La preoccupazione che in queste ore vivono cittadini e ceti produttivi dell’isola non risparmia il comparto giustizia. Ed infatti, nonostante i passi in avanti di questi mesi, sono ancora tanti i problemi attinente alla fruizione in sicurezza del Palazzo di Giustizia e il mantenimento della piena funzionalità dello stesso.

Per tali ragioni, e ritenendo che il diritto alla salute e l’accesso alla giustizia siano principi inalienabili, chiediamo ai vertici del Tribunale e della Corte d’Appello di Palermo e, contestualmente, al Presidente dell’ordine degli avvocati d’istituire senza ulteriori esitazioni un tavolo tecnico che abbia l’obiettivo di concertare misure più efficaci per tutelare salute e operatività di avvocati, magistrati e personale impiegatizio.

Confidiamo nella sensibilità di tutti i soggetti coinvolti e garantiamo sin da subito piena collaborazione per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!