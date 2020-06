webinar

''Fare rete'', il webinar per come rilanciarsi sui mercati dopo l'emergenza Covid-19

Venerdì 19 giugno 2020 appuntamento con il quarto webinar del team di professionisti di ''Reboot Criteria''. Come iscriversi gratuitamente.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/06/2020 - 11:34:53 Letto 350 volte

Nessuno si salva da solo. In questi mesi, a causa del lockdown che ci ha costretti a rimanere isolati e ad azzerare ogni rapporto umano, abbiamo capito quanto determinanti possano essere l’aiuto del prossimo e la vicinanza reciproca. Ma ciò vale anche nel mondo dell’impresa? A questa domanda tenterà di dare una risposta il secondo ciclo di webinar ideato dal team di “Reboot Criteria”. L’iniziativa unisce un gruppo di professionisti provenienti da diverse parti d’Italia che hanno deciso di dare vita a un ciclo di seminari online formativi aperti a tutti e assolutamente gratuiti.

Quali forme di solidarietà e di aiuto reciproco possiamo sperimentare per superare la crisi economica e assicurare il rilancio delle aziende? La rete tra imprese può essere una valida risposta? Il concetto di “rete” sarà analizzato da angolazioni diverse con approcci tecnici, giuridici, relazionali, commerciali e di gestione d’impresa. L’approccio utilizzato nell’analisi sarà ancora una volta multidisciplinare. Ad arricchire i contributi dei relatori saranno alcune testimonianze dirette di reti d’impresa create da piccole e medie aziende. I partecipanti avranno dunque la possibilità di avere un confronto diretto con i professionisti di Reboot Criteria che offriranno sia importanti spunti di riflessione che alcune ipotesi progettuali in grado di dare un sostegno concreto alle imprese in difficoltà.

Il webinar si articolerà in diversi momenti: si partirà dall’introduzione di Pina Sabatino, International Trainer, Career Strategist & Performance Coach, che farà un focus sul concetto di rete nella società e nelle relazioni; seguiranno gli interventi sulla rete nel mondo imprenditoriale condotti dall’architetto Giuseppe D’Urso e dal dottor Francesco Ferraioli. La terza parte è dedicata alle testimonianze della fiduciaria della condotta di Slow Food Palermo, Laura Elici, e di Francesco Garofalo, presidente di Destinazione Basilicata e della piattaforma Lucanya.com. Subito dopo prenderà il via il dibattito a più voci riguardante la rete come “possibile risposta alla crisi” con la partecipazione dell’Ing Marco Calì e vi saranno gli interventi dell’ingegnere Piero Tuzzo e dell’architetto Giuseppe D’Urso con le considerazioni finali del dottor Carlo Dalla Valle. Tra gli ospiti anche il dottor Maurizio Quarta, AD di Temporary Management & Capital Advisors, una delle più note società specializzate nel fornire soluzioni di temporary management.

Modereranno gli incontri i giornalisti Federica Raccuglia ed Emanuele Termini. La partecipazione è gratuita ma limitata a 50 iscrizioni, pertanto è consigliato iscriversi subito alla lista richiedenti per essere ammessi sia come liberi professionisti/manager che come impresa. Per iscriversi visitare il sito www.rebootcriteria.it o la pagina Facebook https://www.facebook.com/RebootCriteria.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!