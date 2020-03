radio

La radio dei poveri Cristi. 50 anni fa la prima radio libera italiana

Il 25 marzo del '70 da Partinico, alle 17,30 inizia la trasmissione della prima radio libera Italiana in FM.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/03/2020 - 16:12:14 Letto 372 volte

Il 25 marzo 1970 da Partinico, piccolo centro della Sicilia occidentale, alle 17,30 inizia la trasmissione della prima radio libera Italiana in FM. E’ la "radio dei poveri cristi", una iniziativa rivoluzionaria voluta da Danilo Dolci, con Franco Alasia e Pino Lombardo.

La trasmissione proseguì per 26 ore, fino all'arrivo delle Forze dell'Ordine che sequestrarono le apparecchiature denunciarono i responsabili. 50 anni dopo, il 25 marzo alla stessa ora, Radio 100 passi in collegamento con tante radio su tutto il territorio nazionale e con il circuito 100 passi medianetwork ricorderà quel giorno emanando la trasmissione originale e mandando un’inedita intervista all’unico superstite di quella radio, Pino Lombardo e a Amico Dolci, figlio di Danilo.

L’iniziativa è in collaborazione con il liceo delle scienze umane e linguistico Danilo Dolci di Palermo. Avrebbero dovuto essere gli studenti del liceo a condurre la trasmissione dopo un periodo di formazione, ma i recenti accadimenti lo hanno impedito. Saranno comunque trasmesse le loro testimonianze. La trasmissione emanata da Radio 100 passi sarà rilanciata in contemporanea anche dalle radio del circuito 100passiMedianetwork e da altre emittenti collegate su tutto il territorio nazionale e sul web. In questo momento d’isolamento e l’impossibilità d’incontrarsi per le giuste norme ci contrasto al Coronavirus, sempre più importante è il ruolo della radio.

La trasmissione a partire dalle 17,30 sarà ascoltabile da sito radio100passi.net, tramite la app scaricabile gratuitamente dagli store, sui social network e da tutte le radio collegate on air e sul web.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!