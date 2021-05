Sfiducia al sindaco

Lega: ''Non saremo mai al servizio di Orlando. Pronti a sfiduciarlo''

''Abbiamo chiesto con forza le dimissioni del sindaco, politicamente incapace di governare la città'', dichiarano i leghisti.

Pubblicata il: 07/05/2021

"Se fosse ancora necessario ribadirlo siamo pronti a farlo: la Lega a Palermo non sarà mai al servizio del sindaco Orlando, ma solo dei palermitani. Abbiamo chiesto con forza le dimissioni del sindaco, politicamente incapace di governare la città. Ma se ciò non dovesse accadere, non abbiamo nessuna remora nel riprovare a sfiduciare Orlando anche oggi, esattamente come fatto un anno fa. Non ci interessano le poltrone. Si restituisca ai palermitani la possibilità di decidere. La Lega ha lavorato bene a Palermo e i cittadini lo sanno. E soprattutto abbiamo già idee e progetti per ricostruire la Palermo del dopo Orlando. È chiaro ed evidente a tutti tranne che ad Orlando e ai più stretti, pochi, intimi suoi sodali,

che l'orlandismo è ormai tramontato".

Lo dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Igor Gelarda, insieme ai consiglieri Sabrina Figuccia, Roberta Cancilla e Alessandro Anello.

