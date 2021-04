Palermo, asili nido Girasole e Tornatore chiusi per positività tra i dipendenti

Covid-19

Palermo, asili nido Girasole e Tornatore chiusi per positivitą tra i dipendenti

Chiusi gli asili nido comunali Girasole e Tornatore in seguito alla segnalazione di positivitą al Covid-19 di un dipendente in entrambi i casi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/04/2021 - 17:47:20 Letto 329 volte

Chiusi gli asili nido comunali ‘Girasole’ e ‘Tornatore’, in zona Uditore-Passo di Rigano, in seguito alla segnalazione di positività al Covid-19 di un dipendente in entrambi i casi.

Le famiglie sono state avvertite. L’Amministrazione comunale ha chiesto la sanificazione prevista dai protocolli anti-Covid e ha inoltrato la comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Palermo per la valutazione della ripresa dell’attività.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!