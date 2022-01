spazzamento meccanizzato

Palermo, continua lo spazzamento meccanizzato: dopo la via Sammartino si interverrà su via Ammiraglio Rizzo

Stanotte previsto lo spazzamento meccanizzato su via Ammiraglio Rizzo. Lunedì sarà la volta di via XX settembre. Stilato il calendario della prossima settimana.

21/01/2022

Ieri sera dalle ore 22, come da cronoprogramma, la via Sammartino è stata servita dallo spazzamento meccanizzato.

Nonostante fossero presenti un po' più di macchine posteggiate, il supporto della Polizia Municipale e dell’AMAT, assieme alla presenza degli operatori di RAP, hanno permesso lo stesso di raggiungere l’obiettivo di pulire a regola d’arte la strada.

Stanotte secondo calendario sarà previsto lo spazzamento meccanizzato in via Ammiraglio Rizzo ed al fine di evitare sanzioni si chiede agli automobilisti massima collaborazione e di spostare dalla via, dalle ore 21 alle ore 3, la propria auto.

Dalla riunione di questa mattina tra tutti gli attori coinvolti dalle attività di spazzamento meccanizzato ( RAP, Vigili, Circoscrizione, AMAT) è stato definito il calendario e le nuove modalità di interventi previste per la prossima settimana.

Si è addivenuti alla necessità di continuare giornalmente ad aggredire singole vie o al massimo due vie, qualora siano più piccole o di minore densità abitativa, per effettuare puntuali pulizie e continuare una campagna di informazione porta a porta affinché i cittadini si abituino alla nuova modalità del servizio e collaborino alla buona riuscita del progetto.

In sinergia con l’ottava circoscrizione, si è definito il programma delle vie che dal 24 al 28 gennaio prossimo saranno servite dallo spazzamento con l’ausilio di lavastrade. RAP, l’ottava circoscrizione ed AMAT avvieranno delle attività di informazione sul campo, tramite i consiglieri di circoscrizione, gli ausiliari del traffico e gli operatori ecologici. Il tavolo tecnico si riunirà nuovamente venerdì prossimo (28 gennaio).

A seguire le vie che saranno la prossima settimana, dal 24 al 28 gennaio prossimo, servite dallo spazzamento meccanizzato con la supervisione della Polizia Municipale:

Lunedì: via XX Settembre;

Martedì: via Giuseppe Giusti; via Mario Rapisardi;

Mercoledì: Via Giuseppe Alessi e via Autonomia Siciliana;

Giovedì: piazza Principe di Camporeale;

Venerdì: via Don Orione.

