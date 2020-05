Cosimo Cristina

Sessant'anni fa veniva ucciso dalla mafia Cosimo Cristina

Il sindaco Leoluca Orlando ricorda il giornalista Cosimo Cristina, un giovane giornalista vittima della mafia.

"Anche quest'anno doverosamente ricordiamo la figura di Cosimo Cristina, un coraggioso cittadino, un giovane giornalista, vittima della mafia, che ha operato come uomo di frontiera, in una Sicilia che assisteva in quegli anni spesso silente alle violenze mafiose".



Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando ricordando il giornalista Cosimo Cristina, ucciso il 5 maggio 1960.



Cosimo Cristina fu tra i fondatori e direttore del periodico “Prospettive siciliane”. Collaborò con il quotidiano L’Ora, Il Giorno di Milano, con l'agenzia Ansa, Il Messaggero di Roma e Il Gazzettino di Venezia. Sulle pagine da lui scritte c'erano interessanti resoconti di cronaca nera e giudiziaria, soprattutto quella riguardante i comprensori di Termini Imerese e Caccamo dove, in quegli anni, era molto forte la presenza mafiosa. Il corpo senza vita di Cristina fu trovato in prossimità della galleria Fossola.

Nel 2016 l'amministrazione comunale , in collaborazione con l'Unione Cronisti, fece piantare un albero a lui dedicato al Giardino della memoria di Ciaculli.

