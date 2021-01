Governo

Bonafede su Renzi: ''Non commento, vota no senza leggere la relazione giustizia''

''Renzi ha preannunciato il voto contrario a una relazione che non ha ancora letto'', così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/01/2021 - 09:05:51 Letto 335 volte

“Non commento le parole del senatore Renzi, che ormai non perde occasione per parlare di me. Mi limito a osservare che, nonostante Renzi parli sempre di contenuti e di merito dei temi, ha preannunciato il voto contrario a una relazione che non ha ancora letto. Il paradosso, fra l’altro, è che la Relazione verterà anche su quello che è stato fatto dal governo in tema di giustizia nel 2020 insieme a Italia Viva”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intercettato dall'Adnkronos in uno dei corridoi della Camera, poco prima che iniziasse il voto sullo scostamento di bilancio che è stato approvato con 523 sì, tre voti contrari e 2 astenuti.

Matteo Renzi ieri sera, subito dopo il voto del Senato sulle comunicazioni del premier Conte, aveva detto di sentirsi libero dal vincolo di maggioranza e aveva annunciato il no di Iv alla relazione sulla Giustizia, che andrà in Aula mercoledì prossimo, 27 gennaio.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!