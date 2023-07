caldo

Caldo, giovedì bollino giallo per Palermo

Prosegue l'ondata di caldo in Italia che giovedì investirà soprattutto il Centro.

Pubblicata il: 12/07/2023

Dieci le città per cui il ministro della Salute ha emesso un'allerta rossa: si tratta di Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Il Nord, invece, torna a respirare grazie ai temporali, attesi tra mercoledì e venerdì, che contribuiranno, seppur leggermente, a far calare la temperatura.

L'Italia, dunque, risulta divisa in due: bollente il Centro, più fresco il Nord. Oltre al bollino rosso, è allerta arancione per Messina, Catania e Bari; giallo per Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Freepik

