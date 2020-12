Coronavirus

Conte firma il nuovo Dpcm, blindate le feste natalizie

Con la firma del premier Conte sul nuovo Dpcm, il governo blinda il Natale: ''Non possiamo abbassare la guardia''.

"Siamo costretti a introdurre misure che prevedono ulteriori restrizioni dal 21 dicembre al 6 gennaio". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa per presentare le misure del nuovo Dpcm Natale firmato poco dopo. In diretta tv, il presidente del Consiglio afferma: "La strada per la fine della pandemia è ancora lunga, dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata che potrebbe arrivare già in gennaio, potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda ondata". Dagli spostamenti ai cenoni passando per lo shopping, il premier ha illustrato tutte le misure che saranno adottate. "Sarà un Natale diverso da tutti gli altri ma non meno autentico", ha poi aggiunto.

"Continueremo ad applicare il sistema delle zone rosse, arancioni e gialle. Si sta rivelando efficace, ci permette di dosare gli interventi e di adottare misure ben differenziate su base territoriale - ha sottolineato poi - Le misure sono adeguate al rischio effettivo dei territori senza inutili penalizzazioni. Nel giro di appena un mese abbiamo piegato la curva dei contagi portando l’indice Rt a 0,91, sotto 1".

