Coronavirus, Conte: ''Nuovo lockdown generale? lo escludo, solo possibili chiusure mirate''

In un'intervista il premier Conte ribadisce che al momento il governo esclude la possibilità di un nuovo lockdown: ''Potrebbero esserci, se necessarie, chiusure ben mirate''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/09/2020 - 09:20:16 Letto 443 volte

"Il Financial Times dichiara che l’Italia è riuscita a gestire meglio di altri paesi europei la nuova emergenza e che ha tenuto sotto controllo l’epidemia. E’ un riconoscimento di cui sono orgoglioso, a testimonianza soprattutto del comportamento esemplare degli italiani. Dal canto nostro, posso garantire che abbiamo sempre fatto il massimo e agito in scienza e coscienza, secondo il principio di massima precauzione e proporzionalità, mettendo al primo posto la salute dei cittadini”. Lo dice alla Stampa Giuseppe Conte, precisando che “oggi la situazione in Italia è sicuramente migliore rispetto ad altri Paesi europei, e siamo più preparati - anche come sistema sanitario - ad affrontare una eventuale recrudescenza della diffusione del virus. Allo stato attuale escludo la possibilità di un generale lockdown, potrebbero esserci – se necessarie - chiusure ben mirate. La cosa più importante è mantenere un atteggiamento prudente per non vanificare gli sforzi e i sacrifici fatti finora. Chiedo ancora una volta a tutti, specie ai più giovani, di non abbassare la guardia”.

