Coronavirus: esercito sanificherà a Troina, Agira e Villafrati

Sarà l'esercito a sanificare i comuni di Troina, Agira e Villafrati, dichiarati ''zone rosse''.

Sara' l'esercito a sanificare "le aree urbane a maggior frequentazione" nei comuni di Troina, Agira e Villafrati, dichiarati "zone rosse" a causa dell'epidemia da coronavirus.

Il lavoro, riferisce una nota dell'Esercito, sara' fatto "gia' questa settimana con nuclei di disinfettori della Brigata "Aosta": infatti, a partire da domani, sara' operativo a Villafrati il 4 Reggimento Genio Guastatori mentre, nel corso della settimana, i disinfettori del 62 Reggimento Fanteria "Sicilia" interverranno ad Agira e il nucleo specializzato del Reggimento Logistico "Aosta" operera' a Troina".

A chiedere l'intervento dei militari e' stati il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che "aveva anche in precedenza, promosso l'intervento dell'Esercito: accanto alla Protezione Civile, infatti, la Forza Armata opera nel delicato compito di garantire il puntuale approvvigionamento di dispositivi di protezione individuali in tutte le province, attivita' ormai in atto da due settimane".

