Covid-19

Coronavirus, Orlando preoccupato: ''Ho chiesto la zona rossa per Palermo''

Leoluca Orlando chiede a Nello Musumeci misure più restrittive e ristori.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2021 - 09:00:00 Letto 364 volte

"I dati dell'andamento epidemiologico in città, al momento forniti dagli uffici tecnici e pubblicati sul sito della protezione civile nazionale, sono preoccupanti. Ho chiesto, dunque, al presidente della Regione Nello Musumeci di adottare le misure più restrittive e di farsi carico, con il governo nazionale, dei ristori per le attività economiche. Non si scherza con la vita delle persone". Lo afferma il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che attende dalle autorità sanitarie la validazione dei dati sui contagi Covid nel capoluogo.

Ti potrebbe interessare? Coronavirus, Musumeci valuta la zona rossa per Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!