Covid-19

Coronavirus Sicilia, bollettino 3 ottobre: 182 i nuovi casi

Bollettino del 3 ottobre 2020 in Sicilia: Sono 182 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/10/2020 - 23:12:28 Letto 386 volte

Sono 182 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte dei più di 6.000 test rinofaringei effettuati.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a sabato 3 ottobre 2020. Il numero degli attuali positivi sale a 3171, di cui 2.829 in isolamento domiciliare, 322 i ricoverati in ospedale con sintomi e 20 gravi ricoverati in Terapia intensiva.

Resta Palermo la città siciliana in cui si registra l’incremento maggiore: sono infatti ben 52 i contagi registrati nel capoluogo siciliano, 42 invece quelli diagnosticati a Catania, 28 Trapani, 26 Caltanissetta, 8 a Ragusa, poi 11 a Messina, 10 a Siracusa, 4 ad Agrigento e 1 a Enna.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!