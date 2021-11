posti letto negli ospedali

Covid-19, occupazione dei posti letto negli ospedali: Sicilia sotto la soglia critica

Tra i parametri che incidono sul passaggio in una fascia di rischio pi¨ alta c'Ŕ l'occupazione dei posti letto in ospedale, sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari.

I casi di coronavirus in Italia sono in aumento e, anche se per ora tutte le regioni sono in fascia bianca, si ricomincia a parlare di rischio zona gialla per alcune aree. Tra i parametri che incidono sul passaggio in una fascia di rischio più alta c’è l’occupazione dei posti letto in ospedale, sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari: la soglia critica per la terapia intensiva è 10%, nei reparti ordinari 15%, secondo i dati Agenas aggiornati al 16 novembre, in Sicilia, le terapie intensive sono occupate al 5% e i reparti ordinari al 10%

Fonte: Sky Tg24

