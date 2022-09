Coronavirus

Covid-19, Rezza rinnova l'invito a vaccinarsi: ''Reparti sotto qualsiasi soglia di criticità''

''E' importante soprattutto per le persone fragili e per gli ultra sessantenni, effettuare le dosi booster in modo da ridurre il rischio di malattie gravi e di ospedalizzazione'', ha affermato Gianni Rezza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/09/2022 - 01:12:37 Letto 765 volte

"Per quanto riguarda i tassi di occupazione nei posti di area medica e in terapia intensiva siamo rispettivamente al 5,7 e all'1,4%, ben al di sotto di qualsiasi soglia di criticità relativa alla congestione delle strutture sanitarie". Lo ha affermato il dg Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, rinnovando l'invito a vaccinarsi: "Considerata la disponibilità di nuovi vaccini adattati alle varianti circolanti, è importante soprattutto per le persone fragili e per gli ultra sessantenni, effettuare le dosi booster in modo da ridurre il rischio di malattie gravi e di ospedalizzazione".

Fonte: TGCOM24

