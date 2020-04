Ztl

Fase 2, il Comune di Palermo rivuole la Ztl

Si avvicina la ''fase 2'' e il Comune di Palermo è intenzionato a ripristinare la Ztl.

26/04/2020

Si avvicina la "fase 2" e il Comune di Palermo è al lavoro per sciogliere il nodo della mobilità.



Data l'emergenza Coronavirus, il Comune ha sospeso sia la ZTL, diurna e notturna, che la sosta sulle zone blu. L'amministrazione comunale, però, è intenzionata a ripristinare l'ingresso in centro a pagamento. La stretta va allontanandosi, e per questo la scelta di voler ripristinare la ZTL.

Mentre l'assessore alla Mobilità Giusto Catania sposa la tesi secondo la quale l'inquinamento è tra le cause della diffusione del virus e che dunque bisogna limitare lo smog, le associazioni di categoria insistono sul ripristino della ZTL per risollevare un settore in ginocchio dopo le chiusure forzate.



L'idea del Comune, scrive Repubblica, è quella di ripristinare i divieti non appena la maggior parte delle attività sarà nuovamente aperta (più o meno a fine maggio).



La decisione, anche in questo caso, spetta comunque al Governo. Se verrà data la possibilità ai comuni di scegliere, Palermo ha già deciso.

