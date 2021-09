Afghanistan

G20 straordinario sull'Afghanistan, Draghi all'Onu: ''Evitare catastrofe''

''Aiuti umanitari, sicurezza e diritti umani. Il vertice straordinario del G20 dovrà dare massimo sostegno a questi obiettivi'', dice il premier Mario Draghi.

"Aiuti umanitari, sicurezza e diritti umani": sono le priorità del G20 straordinario sull'Afghanistan che il premier Mario Draghi ha formalizzato nel suo debutto (con un videomessaggio di circa 20 minuti) davanti ad un centinaio di leader mondiali alla 76/ma assemblea generale dell'Onu a New York. "Il vertice straordinario del G20 dovrà dare massimo sostegno a questi obiettivi", ha detto in un intervento a tutto tondo, dove ha rilanciato la necessità del multilateralismo per affrontare le sfide globali, dalla pandemia ai cambiamenti climatici, dalla ripresa economica alla lotta alle diseguaglianze e all'insicurezza alimentare, sino alla risoluzione dei conflitti e alla lotta al terrorismo.

Draghi ha lanciato il G20 straordinario proposto sotto la presidenza italiana del forum evocando il rischio terrorismo e di una "catastrofe sociale e civile". "La situazione umanitaria in Afghanistan è la più immediata e condivisa preoccupazione, anche per l'avvicinarsi dell'inverno", ha spiegato.

"Ma dobbiamo pure evitare che il Paese torni ad essere una minaccia per la sicurezza internazionale", ha avvisato, riferendosi alla presenza di gruppi affiliati ad Al-Qaeda e Daesh e invitando la comunità internazionale "a collaborare con efficacia, a partire dallo scambio di informazioni". Per il premier il nuovo governo dei talebani, che "non risponde alle aspettative della comunità internazionale di un governo inclusivo e rappresentativo delle diverse componenti etniche, sociali e religiose del Paese".

