Green pass, Sileri: ''Un'arma per non tornare a vedere l'Italia a colori''

Il certificato ''si può ottenere, oltre che con la vaccinazione, anche dopo un test diagnostico e questo può aiutare a rilevare i positivi''.

"Il nuovo Dpcm introduce un Green pass 'alleggerito', perché basta la prima dose di vaccino anti-Covid per ottenerlo, e ufficializza la revisione dei parametri tarati sull'attuale scenario epidemiologico". Lo ha evidenziato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato oggi da Radio Capital. "Il Green pass è un mezzo straordinario di prevenzione, anche ai fini della diagnostica", ha sottolineato, ricordando che il certificato "si può ottenere, oltre che con la vaccinazione, anche dopo un test diagnostico e questo può aiutare a rilevare i positivi".

"Ora dobbiamo difenderci mantenendo tutto aperto - ha affermato il sottosegretario e medico -. In questo senso il Green pass è un'arma per non tornare a vedere l'Italia a colori".

"Al momento l'obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro non serve, ma è una misura che potrebbe essere considerata, condivisa ed eventualmente applicata in caso di mutato scenario epidemiologico e in base all'andamento della campagna vaccinale contro Covid-19, "che al momento sta andando molto bene". Lo ha chiarito il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato oggi da Radio Capital.

Fonte: Adnkronos

