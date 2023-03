emergenza migranti

Migranti, Fini: ''Il mondo è cambiato, la mia legge è datata, è arrivato il momento di cambiarla''

''La legge che porta il mio nome è una legge datata ed è arrivato il momento di cambiarla'', dice Gianfranco Fini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/03/2023 - 10:39:48 Letto 712 volte

"La legge che porta il mio nome è una legge datata ed è arrivato il momento di cambiarla". Lo dice Gianfranco Fini al 'Giorno'.

"Siamo in presenza di un fenomeno emergenziale straordinario e lo scenario è radicalmente diverso rispetto all’anno in cui fu varata la legge", spiega l'ex ministro degli Esteri aggiungendo: "Il mondo è cambiato, un tempo il punto erano i cosiddetti migranti economici ed erano pochi quelli che chiedevano asilo. Oggi, e lo leggo dalla lettera della von der Leyen, la dimensione dell’immigrazione riguarda tutta l’Europa e quella parte del mondo che vive in condizioni economiche migliori rispetto a quell’altra grande parte, che vive in condizioni disastrose".

Fonte: Adnkronos

