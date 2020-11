Coronavirus

Test rapidi dai medici di base, Speranza: ''Saranno in piena sicurezza''

''L'esecuzione dei test antigenici affidata ai medici di medicina generale diventerà un pezzo fondamentale della nostra strategia'', ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/11/2020 - 16:18:23 Letto 384 volte

"L'esecuzione dei test antigenici affidata ai medici di medicina generale diventerà un pezzo fondamentale della nostra strategia. Questo deve però avvenire in piena sicurezza e stiamo lavorando insieme al commissario Arcuri, affinché, insieme ai test possano sempre arrivare ai medici anche tutti quei dispositivi di protezione che consentiranno l'esecuzione di questo impegno nella massima sicurezza". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il question time alla Camera in merito a quanto previsto dall'accordo firmato il 27 ottobre e recepito il 29 dalla conferenza Stato-Regioni.

"La App Immuni è un pezzo fondamentale strategico del nostro lavoro. Al primo novembre risultano al ministero 9 milioni e 623.822 download, un dato in crescita significativa soprattutto nelle ultime settimane e penso che dovremmo tutti spingere perché questo numero cresca ancora di più. E' un piccolo atto che invitiamo a compiere come contributo per combattere il virus".

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!