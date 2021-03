Vaccino, Sileri: ''Il sistema sta andando a regime, da metà aprile 500mila dosi al giorno''

vaccino anti-covid

Vaccino, Sileri: ''Il sistema sta andando a regime, da metÓ aprile 500mila dosi al giorno''

''Il sistema sta andando a regime. Da metÓ aprile quel mezzo milione di dosi quotidiane verranno garantite ai nostri cittadini'', ha detto il sottosegretario alla Salute, Pier Paolo Sileri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/03/2021 - 14:14:46 Letto 384 volte

"Da metà aprile arriveremo a 500mila dosi quotidiane" di vaccino anti-Covid. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pier Paolo Sileri a Skytg24 sottolineando che "il sistema sta andando a regime. Da metà aprile, quando arriverà il vaccino Johnson&Johnson, quel mezzo milione di dosi quotidiane verranno garantite ai nostri cittadini".

Finora, ha ricordato Sileri, "sono 10 milioni le dosi distribuite e quasi 9 milioni sono le prime dosi somministrate. La fotografia più interessante viene dai fragili e gli anziani, questi ultimi circa 3 milioni dei nostri cittadini sopra gli 80 anni hanno ricevuto il vaccino, almeno già una dose su i 4 milioni e 400mila purtroppo con diversità da regione a regione ed è qui che bisognerà cercare una uniformità per non creare nemmeno disparità". "Non è possibile che in alcuni regioni gli anziani abbiano avuto accesso al vaccino e in altre si sia ancora indietro - ha aggiunto Sileri - Così come in alcune regioni vi sono delle aree in cui vi è una difficoltà di prenotazione, spesso si tratta di mal comunicazione o impossibilità di eseguire la prenotazione ma si tratta di numeri che stanno crescendo a vista d'occhio".

"Il personale sanitario, circa 3 milioni di persone che lavorano nel comparto sanitario pubblico e privato hanno ricevuto già una dose, le Rsa hanno una copertura pressoché totale, e non vediamo più infezioni, è sporadico vedere infezioni nelle Rsa - ha sottolineato Sileri - Così è nel personale sanitario e così sarà anche a distanza di due, tre settimane anche per gli over 80. Significa vedere in tre quattro settimane un notevole calo dei decessi per queste categorie di persone".

Fonte: Adnkronos

