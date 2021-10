ricette

Ricette: ciambelline allo yogurt e zucca

Le ciambelline allo yogurt e zucca sono dei dolcetti golosi preparati con un impasto a base di yogurt bianco e polpa di zucca...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/10/2021 - 21:25:19 Letto 2564 volte

Le ciambelline allo yogurt e zucca sono dei dolcetti golosi preparati con un impasto a base di yogurt bianco e polpa di zucca, profumato alla vaniglia, ideali sia per la colazione che per la merenda. La zucca è dolce e ricca di acqua e lo yogurt rende tutto super soffice.

Ingredienti

farina tipo 00 140 g

zucchero semolato 100 g

uovo medio 1

olio di semi di mais 60 ml

polpa di zucca 150 g

yogurt bianco 125 g

lievito per dolci 1/2 bustina

vanillina 1/2 bustina

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Tagliate la zucca in pezzi grossi, tritatela finemente nel mixer. Sgusciate l’uovo in una terrina e sbattetelo insieme allo zucchero con una frusta a mano. Aggiungete lo yogurt e lo zucca, mescolate bene e incorporate anche la farina setacciata con il lievito e la vanillina alternandola con l’olio di semi. Quando avrete ottenuto un composto omogeneo, distribuitelo negli stampini per ciambelline riempiendoli per 3/4. Cuocete le ciambelline allo yogurt a 180° per circa 25 minuti, sfornatele quando saranno dorate e asciutte all’interno (fate la prova stecchino). Lasciatele raffreddare e spolverizzate di zucchero a velo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!