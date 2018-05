ricette

Ricette tradizionali: la zucca in agrodolce

La zucca in agrodolce è un tipico piatto siciliano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/05/2018 - 11:38:06 Letto 352 volte

La zucca in agrodolce è un tipico piatto siciliano, conosciuto a Palermo anche col nome di “ficatu ri poveri o ri setti cannola”. È possibile gustare questo piatto come contorno alle carni o come antipasto freddo.

Secondo la leggenda, questo piatto nacque in uno dei più antichi e popolari mercati di Palermo, quello della Vucciria, o secondo altri nel quartiere “Sette cannoli” a Palermo, dove la gente non poteva permettersi il lusso di comprare le carni. Così la zucca in agrodolce era una valida alternativa al fegato in agrodolce che solo i benestanti potevano comprare. Da qui il nome “fegato dei poveri”.

Ingredienti

zucca rossa pulita: 500 gr

olio d’oliva

aceto di vino bianco: 6 cucchiai

zucchero: 3 cucchiai

aglio: 1-2 spicchi o in alternativa una cipolla

menta: 1 ciuffetto

sale

pepe

Procedimento

Pulite la zucca e tagliatela a fettine, friggetela in olio extra vergine d’oliva un paio di minuti per lato, aggiungete un pizzico di sale e ponetela in un piatto. Soffriggete nel restante olio l’aglio oppure la cipolla, aggiungete l’aceto e lo zucchero (in genere per 2 cucchiai di aceto 1 cucchiaio di zucchero). Disporre le fettine di zucca su un piatto da portata e di ricoprirla con l’agrodolce. Aggiungete una macinata di pepe nero e il trito di menta.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!