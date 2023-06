fringe benefit

Decreto lavoro: ipotesi fringe benefit a mille euro e bonus figli da 660 euro fino a tre figli

La norma del provvedimento alza il tetto da 258 euro a 3mila euro per i soli lavoratori dipendenti con figli.

07/06/2023

Portare il limite di esenzione per i fringe benefit a mille euro per tutti, con l'aggiunta di un bonus figli da 660 euro per un massimo di tre figli.

E' tra le ipotesi a cui lavorano maggioranza e governo per modificare la norma sui fringe benefit contenuta nel dl lavoro. La norma del provvedimento alza il tetto da 258 euro a 3mila euro per i soli lavoratori dipendenti con figli. La modifica allargherebbe di molto la platea beneficiaria, ma si stanno valutando le coperture. L'ipotesi su cui si lavora costerebbe circa 250 milioni di euro.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

