Made in Italy

Made in Italy alimentare, Coldiretti: record storico nelle feste

E' record storico per il Made in Italy alimentare sulle tavole delle festività di tutto il mondo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/01/2022 - 00:15:37 Letto 445 volte

E' record storico per il Made in Italy alimentare sulle tavole delle festività di tutto il mondo con l'export di vini, spumanti, grappa e liquori, panettoni, formaggi, salumi ma anche caviale fatto nel nostro Paese. E' ciò che emerge dalla proiezione della Coldiretti sui dati Istat. Il valore delle esportazioni nel periodo delle feste di Natale e di Capodanno ha raggiunto i 4,4 miliardi di euro, in aumento dell'11% rispetto allo scorso anno.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!