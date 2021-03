nuova formazione

Piano Brunetta e Draghi: scivolo per la pensione agli statali

L'obiettivo è riuscire a mandare prima in pensione i lavoratori pubblici per favorire un cambio generazionale cogliendo l'innovazione tecnologica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/03/2021 - 10:19:21 Letto 468 volte

Secondo il nuovo piano del Premier Draghi e del Ministro Brunetta, è in arrivo uno scivolo per la pensione degli statali. Il fine ultimo è quello di permettere ai lavoratori della Pubblica Amministrazione di andare in pensione prima, incentivando quindi un cambio generazionale.

Il Piano è del Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. L’obiettivo è riuscire a mandare prima in pensione i lavoratori pubblici, ipotizzando un meccanismo volontario di incentivi all’esodo di persone vicine all’età pensionabile e con professionalità non adeguate a cogliere l’innovazione tecnologica o non più motivate a rimanere nel settore pubblico.

Tra i tanti obiettivi, c’è ovviamente quello di un cambio generazionali dei lavoratori statali e pubblici. Secondo le statistiche, attualmente l’età media dei dipendenti statali è superiore ai 50 e più del 17% del totale ha un’età maggiore di 60 anni.

Secondo quanto scritto nella Relazione del piano, è indispensabile pensare ad un nuovo meccanismo di assunzione sotto due punti di vista. Da un lato bisogna ritoccare i meccanismi procedurali e organizzativi, dall’altro quelli di selezione dei professionisti al fine di individuare i profili più idonei e preparati.

Nel frattempo, sembra che proprio questa mattina Il Premier Draghi e i sindacati metteranno la loro firma al Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. Un piano che prevede più fondi e più assunzioni, nonché l’obiettivo di avere un meccanismo pubblico più efficiente grazie a delle migliori condizioni di lavoro.

Grazie a questo piano si potranno distribuire i 107 Euro che tutti i dipendenti aspettano dal 2019. Ci sarà inoltre una “nuova disciplina del lavoro agile che garantisca condizioni di lavoro trasparenti” e anche una “rivisitazione degli ordinamenti professionali dei lavoratori”. Un modo per dire che d’ora in avanti gli avanzamenti di carriera dovranno avvenire per merito e non per anzianità.

Secondo il Ministro Renato Brunetta è fondamentale abbandonare i concorsi centralizzati e le graduatorie pluriennali e a scorrimento introducendo più figure intermedie a contratto.

Vieni a prepararti da noi per le nuove professionalità richieste.

Chiama lo 091 6888236 e fissa un appuntamento per il tuo corso.

Informatica Netizen

Piazza San Lorenzo, 10

Visita il nostro sito https://www.informaticanetizen.it

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!