Crisi alimentare, Putin attacca l'Occidente: ''Hanno fatto aumentare povertà e carenza cibo''

Crisi alimentare, Putin attacca l'Occidente: ''Hanno fatto aumentare povertÓ e carenza cibo''

''Gli errori di politica economica commessi da anni dai Paesi occidentali e le sanzioni illegittime hanno provocato un'ondata di inflazione globale'', ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin.

"Questo forum si svolge in un momento difficile per l'intera comunità internazionale. Gli errori di politica economica commessi da anni dai Paesi occidentali e le sanzioni illegittime hanno provocato un'ondata di inflazione globale, hanno rovinato le tradizionali catene logistiche e produttive, hanno fatto aumentare drasticamente la povertà e hanno innescato la carenza di cibo". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un discorso agli ospiti del 25esimo Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

