Ddl Zan, Lady Gaga: ''Dovete essere protetti a tutti i costi, come tutti gli esseri umani di questa Terra''

''Siete i pił coraggiosi, siete i pił gentili, siete un'ispirazione e che succeda una cosa di questo genere dobbiamo gridare al disastro'', il messaggio si Lady Gaga alla comunitą LGBTQ+.

Pubblicata il: 15/11/2021

"Volevo semplicemente dire una cosa alla comunità LGBTQ+ in Italia: siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione e che succeda una cosa di questo genere dobbiamo gridare al disastro". E' il messaggio che Lady Gaga, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, invia alla cominità LGBTQ+ in Italia. Sugli schermi scorrono le immagini delle manifestazioni andate in scena dopo lo stop al ddl Zan al Senato. In piazza risuonano le parole di 'Born this way', uno dei brani più significativi dell'artista.

"Dovete essere protetti a tutti i costi, come tutti gli esseri umani di questa Terra. Continuerò a scrivere musica per voi e a lottare per voi", dice Gaga.

Fonte: Adnkronos

