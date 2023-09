Maltempo Libia

Maltempo in Libia, oltre 2mila morti per le inondazioni, Tajani: ''Italia pronta ad inviare aiuti''

''Al momento non ci risultano italiani coinvolti'', scrive il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/09/2023 - 00:00:38 Letto 863 volte

Nella Libia orientale le violente inondazioni provocate dalle piogge torrenziali innescate dal passaggio dell'uragano Daniel hanno provocato un'ecatombe, in particolare a Derna. Secondo il primo ministro del governo della Cirenaica, Osama Hammad, sostenuto dal parlamento di Tobruk, in questa città che si affaccia sul Mediterraneo e che conta oltre 100.000 abitanti si contano "almeno 2.000 morti e migliaia di dispersi".

"Il Governo italiano segue con attenzione le conseguenze delle alluvioni in Libia. Siamo in contatto con le autorità libiche per valutare il tipo di aiuti da inviare subito al popolo libico. Al momento non ci risultano italiani coinvolti". Lo scrive il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook Tajani

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!