Papa Francesco ha ricevuto l'ambasciatore ucraino: ''Voglio esprimere questa vicinanza con la mia visita all'Ucraina''

''Sono molto vicino all'Ucraina e voglio esprimere questa vicinanza con la mia visita all'Ucraina'', le parole di Papa Francesco all'ambasciatore ucraino.

"L'Ucraina per molti anni e soprattutto da quando è iniziata la guerra è in attesa del Papa e sarà felice di salutarlo prima del suo viaggio in Kazakistan a metà settembre". Lo scrive su Twitter l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, dopo essere stato ricevuto oggi in udienza da Francesco.

"I momenti di comunicazione con il Santo padre - scrive Yurash in un altro tweet - sono sempre fonte di ispirazione. Soprattutto quando c'è la possibilità di discutere e promuovere temi 'sul tavolo' da molto tempo, come la visita del Papa in Ucraina: l'Ucraina vuole incontrare e salutare Sua Santità il più presto possibile, anche prima del suo viaggio in Kazakistan".

