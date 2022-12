influenza

Arriva in Italia l'influenza australiana 2022, il picco a Natale: sintomi e cure

Picco dell'influenza australiana 2022 previsto proprio durante le feste natalizie.

L'influenza australiana 2022 è arrivata in Italia e metterà k.o. centinaia di migliaia di persone nelle prossime settimane con sintomi come febbre, spossatezza, dolori muscolari. Bambini e adulti, dopo un'incubazione di 1-2 giorni, sono destinati a rimanere in casa per almeno 4-5 giorni, secondo la durata media della malattia. L'influenza rischia di condizionare anche le imminenti vacanze di Natale e Capodanno. Il picco infatti, secondo Fabrizio Pregliasco, virologo e professore all’Università Statale di Milano, arriverà proprio "nel periodo natalizio quando si arriverà a 150mila casi giornalieri".

Sintomi e come curarla

L’influenza arriva con i soliti sintomi: una grande febbre con i brividi, dolori articolari, spossatezza. Dura qualche giorno, non c’è da allarmarsi, a meno che non si sia di fronte a una persona vulnerabile, anziana o con sintomi particolari. In questo ultimi casi il medico deve intervenire tempestivamente. Altrimenti si usano i normali farmaci sintomatici e, soprattutto, niente antibiotici.

