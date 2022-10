TV on demand

Streaming e TV on demand, aumenta la percentuale di utenti: +24,6%

Secondo uno studio di settore è stato registrato un aumento della percentuale di utenti che usano le piattaforme di streaming.

Gli italiani sono da sempre appassionati di cinema e televisione, due elementi che fanno parte del nostro DNA e che rappresentano spesso l'anima dei nostri pomeriggi e delle nostre serate in famiglia. Negli ultimi anni il panorama dei contenuti e dei canali utili per usufruirne è cambiato, grazie a servizi di streaming come Netflix e Amazon Prime Video. Secondo uno studio di settore la tendenza è in crescita, al punto che è stato registrato un aumento della percentuale di utenti pari al 24,6%, un boom senza precedenti.

TV connessa: un fenomeno sempre più ampio

In questi ultimi tempi abbiamo assistito a un aumento notevole dei dispositivi connessi. Si parla di device come le smart TV, che permettono di connettersi a Internet e che offrono la possibilità di gustarci lo streaming comodamente in salotto. Naturalmente, quando si parla di streaming e tendenze, non si possono non inserire in lista altri dispositivi come il computer, gli smartphone e i tablet. Chiaramente per usufruire dello streaming bisogna possedere una connessione al web, come nel caso della connessione solo Internet casa, che fa a meno della linea fissa. Il fenomeno dello streaming cresce al pari di una marea: il 52% degli italiani sfrutta quotidianamente i contenuti digitali, ed è un segnale chiaro che indica una diffusione dello streaming sempre maggiore, facendo emergere la sua importanza rispetto alla TV tradizionale.

Il quarto rapporto Auditel-Censis

È stato presentato da poco il quarto rapporto Auditel-Censis sulla televisione italiana nell'era del digitale terrestre, del satellite e dell'IPTV. I dati raccolti sono molto interessanti e ci permettono di capire quanto il fenomeno dello streaming abbia cambiato le nostre abitudini in poco tempo. Sono oltre 7 milioni gli italiani che usano le piattaforme di streaming, gratuite o a pagamento, e 4 milioni di italiani lo fanno attraverso i dispositivi mobile. C'è anche chi si gode Netflix e altre piattaforme di streaming attraverso device come le console di ultima generazione, che permettono di installare le app di questi servizi. Comunque restano numerosi gli appassionati di "tradizioni": molti italiani si godono i contenuti in streaming comodamente seduti sul divano, nel salotto di casa, mantenendo una routine da sempre cruciale per passare del tempo insieme in famiglia.

Le migliori piattaforme streaming

I servizi che permettono di guardare film e serie TV on demand sono molti. In ogni caso, la piattaforma più utilizzata nel nostro Paese è senza ombra di dubbio Netflix, anche se va detto che le cose potrebbero cambiare a breve. Per via dell'aumento dei prezzi, in tanti stanno preferendo altre piattaforme come Disney Plus. Infine, non si possono non citare altre opzioni come Amazon Prime Video, Sky Go, DAZN, TIMVision e NOW TV.

