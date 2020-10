Phishing

Attenzione: INPS nuova ondata di phishing. La Polizia Postale lancia un'altra allerta delle false email col finto bonus da 600 euro

Lo “Sportello dei Diritti”: è un modo subdolo per ottenere dati personali e bancari. Seguite i consigli e cancellate i messaggi. Nel dubbio digitare il link del sito ufficiale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/10/2020 - 15:53:09 Letto 1117 volte

Più e più volte noi dello “Sportello dei Diritti” abbiamo ricordato che le false email istituzionali mandate a raffica ad una platea indefinita di caselle postali sono uno dei metodi maggiormente utilizzati da hacker e truffatori telematici per ottenere dati personali o bancari. L’ultima allerta della Polizia Postale in merito mette in guardia su una nuova massiva attività di invio di email con false comunicazioni dell’INPS, così come riportato in un nuovo post, con tanto di screenshot del tipico messaggio truffaldino, sulla pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia”: ““Siamo lieti di annunciare che abbiamo emesso il bonifico a vostro favore ID CVD – IT –SP – 12334124/2020 di euro 600,00 da I.N.P.S. - purtroppo le tue coordinate bancarie non sono corrette per ricevere il bonifico - aggiorna i tuoi dati e conferma la tua identità accedendo al link allegato in questa email - Aggiorna immediatamente le informazioni sul bottone sottostante “

È questo il contenuto di e-mail, a scopo di phishing, inviate in queste ore a ignari utenti con la finalità di sottrarre fraudolentemente dati sensibili.

Trattandosi di e-mail dal contenuto inaffidabile e ingannevole è consigliabile non dare alcun seguito, non cliccare su link e non fornire alcun dato personale.

Si ricorda che le informazioni sulle prestazioni Inps sono consultabili esclusivamente accedendo direttamente dal portale www.inps.it e che l’INPS, per motivi di sicurezza, non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili.”. Attenzione, quindi, rilancia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”: è questo l’imperativo rivolto a tutti coloro che hanno un dispositivo e che ricevono messaggi di questo tipo. Il modo migliore per difendersi, è quello di seguire le indicazioni della Polizia Postale e di cancellare immediatamente questi messaggi. Nel dubbio, bisogna consultare il sito istituzionale dell’INPS, aprendo il browser e cliccando l’indirizzo https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!