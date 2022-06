convegno dei commercialisti

Bonus edilizia, Lagalla al convegno dei commercialisti: ''Totale disponibilità nel semplificare le procedure burocratiche''

''Da parte dell'amministrazione comunale c’è la totale disponibilità al confronto e alla prospettiva di un lavoro comune che può semplificare le procedure burocratiche'', ha sottolineato il sindaco Roberto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/06/2022 - 12:16:41 Letto 773 volte

Il sindaco Roberto Lagalla è intervenuto stamani a Palazzo delle Aquile al convegno organizzato dall’Associazione nazionale Commercialisti sul tema dei bonus edilizi e del superbonus.

Il sindaco, dopo aver ringraziato il presidente nazionale di Anc Marco Cuchel, la presidente di Anc Palermo Loredana Lesto e il presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Palermo Nicolò La Barbera, ha sottolineato come “gli aspetti trattati in questo incontro rappresentino un tema di larga fruizione per le prospettive di crescita del Paese e del nostro territorio. Gli ordini professionali e le associazioni di categoria chiedono di usufruire di tutto ciò che si può utilizzare e che viene messo a disposizione per mettere in atto il cambiamento nella nostra città e nella nostra realtà.

"Da parte dell’amministrazione comunale – ha aggiunto Lagalla – c’è la totale disponibilità al confronto e alla prospettiva di un lavoro comune che può semplificare le procedure burocratiche”.

Fonte Immagine: Wikipedia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!