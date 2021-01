Ospedale Cervello

Chiude reparto Ostetricia e Ginecologia del Cervello, Orlando: ''Auspichiamo si trovi una soluzione''

Preoccupazione per la chiusura della Unità di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale "Cervello" viene espressa dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che sottolinea "la peculiarità dei servizi e degli interventi per le gravidanze a rischio" e che auspica che si trovi "una soluzione in grado di garantire non solo alla città di Palermo, ma anche a tutto il territorio nord occidentale della Provincia un importante presidio di sanità, rivolto a una fascia particolarmente a rischio della popolazione".

