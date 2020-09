scuola

Coronavirus e gestione asili, Marano: ''Massima attenzione a salute di alunni e personale''

Lunedì prossimo riapriranno gli asili Melograno e Filastrocca e la sezione infanzia della scuola Rosolino Pilo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/09/2020 - 16:23:32 Letto 392 volte

“L’amministrazione comunale presta la massima attenzione alle esigenze di tutto il personale dei servizi educativi, che dal 7 settembre sta responsabilmente affrontando il delicato momento della riapertura in presenza, e ha il massimo rispetto sia per la loro sicurezza che per quella di bambine e bambini che le famiglie affidano ai nostri nidi e scuole dell’infanzia. Sui servizi temporaneamente sospesi in alcune strutture, a causa di positività o sospetti Covid-19 ai test sierologici segnalati da genitori o dipendenti, nessun pasticcio o mancanza. Secondo quanto prescritto dai protocolli, sono state o stanno per essere sottoposte alla necessaria sanificazione." Lo ha dichiarato l'assessora alla Scuola, Giovanna Marano.

"Lunedì prossimo - continua l'Assessora - riapriranno gli asili Melograno e Filastrocca e la sezione infanzia della scuola Rosolino Pilo. Per quanto riguarda il servizio mensa dei nidi: le verifiche HCCP previste dalla legge a campione sui pasti sono già state affidate all'Istituto zooprofilattico; per i corsi di aggiornamento Haccp, la gara di appalto relativa alla formazione, appena conclusa, sarà efficace da lunedì e la prossima settimana partiranno i corsi on line per gli operatori. Infine, per gli addetti alle segreterie scolastiche le specifiche misure di prevenzione anti-Covid concordate prima della riapertura dal datore di lavoro, RSPP, medici competenti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, non prevedono affatto l'installazione di pannelli divisori tra gli addetti e i genitori che vanno ad iscrivere i propri figli. Prescrivono invece l'uso di dispositivi di sicurezza analoghi a quelli degli educatori: mascherine e visiere, che sono regolarmente fornite ad ognuno di loro dall’amministrazione”.

