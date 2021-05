ippodromo

Domani riapre l'ippodromo di Palermo dopo due anni e mezzo dalla chiusura

''L'ippodromo torna ad essere punto di riferimento nel nostro territorio per l'attività ippica'', dichiara l'assessore al Patrimonio, Antonino Sala.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/05/2021 - 16:09:18 Letto 374 volte

"L'Ippodromo di Palermo è uno dei pochi impianti che sorge nel cuore di una grande città e rappresenta uno straordinario valore aggiunto: una grande area verde vocata non solo allo sport ma anche a eventi collaterali sociali e culturali, capaci di far rivivere una struttura che rivede la luce dopo anni di oblio.

Il bando emanato dal Comune è stato solo il primo passo di un percorso che ha portato alla demolizione di alcuni manufatti, allo smaltimento di residui di amianto e alla rimozione dei rifiuti e che culmina con la ripresa delle attività sportive.

I cittadini potranno riappropriarsi di questa struttura che deve diventare anche un simbolo di legalità e di riscatto". Lo dichiara l'assessore al Patrimonio, Antonino Sala.

"L’ippodromo torna ad essere punto di riferimento nel nostro territorio per l’attività ippica. Una svolta che dimostra un cambiamento in due direzioni: da un lato la città potrà fruire di un impianto adeguato agli standard necessari per competizioni di respiro nazionale e internazionale; dall’altro il cambio culturale già in atto in questa

città ci consegna una struttura che, gestita da Sipet, vuole aprirsi alla città e dialogare con il territorio.

Aggiungo che il percorso verso la concessione degli impianti sportivi deve proseguire per alzare il livello della nostra offerta sportiva, sempre in linea con

l’apertura alla città e ai cittadini". Lo dichiara l'assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!