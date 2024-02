Ztl

Lavori alla Cala, domani disattivazione varco Ztl fino alla fine dei lavori

In vista di questa modifica, nella zona saranno presenti pattuglie della polizia municipale per moderare la circolazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/02/2024 - 16:57:14 Letto 782 volte

«Per favorire la circolazione del traffico nell’area della Cala, interessata in questi giorni da scavi della Terna lungo la corsia in direzione via Messina Marine, l’Ufficio Mobilità del Comune di concerto con il Comando di Polizia Municipale ha disposto la disattivazione da domani e fino alla fine dei lavori del varco Porto Salvo della Ztl.



In questo modo, i mezzi provenienti da via Crispi in direzione Foro Italico potranno proseguire lungo il percorso della Cala o, alternativamente, procedere verso corso Vittorio Emanuele, attraversare liberamente il varco Ztl e svoltare a sinistra in direzione Porta Felice per immettersi sul Foro Italico.



In vista di questa modifica, nella zona saranno presenti pattuglie della polizia municipale per moderare la circolazione».



Lo dichiara l’assessore alla Polizia Municipale e al Traffico, Dario Falzone.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!