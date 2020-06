Ospedale Giglio di Cefalù, nuovi orari per sportelli prenotazioni visite specialistiche

prenotazioni visite specialistiche

Ospedale Giglio di Cefal¨, nuovi orari per sportelli prenotazioni visite specialistiche

Nuovi orari di apertura degli sportelli per le prenotazioni delle visite specialistiche all'Ospedale Giglio di Cefal¨.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/06/2020 - 16:37:10 Letto 368 volte

Con l’avvio della Fase 2 la Fondazione Giglio di Cefalù, per evitare assembramenti e lunghe attese al pre-triage, ha modificato gli orari di apertura degli sportelli per le prenotazioni delle visite specialistiche. Saranno aperti al pubblico dalle ore 10.30 alle ore 16 dal lunedì al venerdì.

Nella prima parte della mattinata, sino alle ore 10.30 il pre-triage, obbligatorio per l’ingresso in ospedale, viene riservato soltanto agli utenti muniti di prenotazione ambulatoriale.

La Fondazione Giglio consiglia, inoltre, di prenotare direttamente da casa attraverso il portale web www.ospedalegiglio.it o tramite whatsapp inviando la foto della prescrizione medica al numero 3357888606. Sarà poi il cup a ricontattare l’utente assegnando la data della visita.

Viene anche suggerito di preferire l’online piuttosto che il contatto telefonico per evitare lunghe attese.

Il Cup sta, infatti, riprogrammando in linea con le direttive dell’assessorato regionale alla salute, le circa 10 mila prestazioni specialistiche sospese durante la fase emergenziale del Covid-19. Sino a quando quest’ultime non saranno riprogrammate in agenda, la Fondazione Giglio accetterà solo richieste in classe di priorità U e B.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!