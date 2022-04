pedonalizzazione Mondello

Pedonalizzazione lungomare di Mondello, la sperimentazione partirà con la Pasqua: la nuova ordinanza

''Processo irreversibile per la vivibilità della città'', dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Giusto Catania.

07/04/2022

Partirà con la Pasqua e si concluderà il 30 settembre la seconda fase di sperimentazione della pedonalizzazione del lungomare di Mondello. Il provvedimento, emesso dall’ufficio mobilità urbana, era già stato preannunciato in occasione della conclusione della prima sperimentazione avvenuta, con successo, l’estate scorsa.

L’ordinanza (O.D. 467 del 6/4/2022) è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Palermo e riprende, con alcune necessarie modifiche, le modalità condivise lo scorso anno con i comitati di residenti e di commercianti della borgata marinara.

“Avremmo potuto trasformare il provvedimento in modo definitivo e permanente – dichiara il sindaco Leoluca Orlando - ma, per rispetto istituzionale, abbiamo reiterato la sperimentazione al fine di mettere nelle condizioni la prossima amministrazione di avere tutti gli elementi di valutazione per rendere irreversibile e duratura la pedonalizzazione del lungomare di Mondello. Questo è un provvedimento fortemente voluto dall'Amministrazione comunale che consente di rendere più vivibile la borgata marinara accrescendone anche l'attrattività turistica.”

“La pedonalizzazione dello scorso anno ha restituito il lungomare alle cittadine e ai cittadini liberandolo dalla pressione delle automobili e rendendo più vivibile la borgata marinara – dichiara l’assessore alla mobilità Giusto Catania – e siamo certi che quest’anno il provvedimento sarà ancora di più apprezzato. I benefici prodotti dal piano pedonalizzazioni, per l'economia e per l'ambiente, sono ormai evidenti."

