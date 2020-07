meteo

Preparatevi al grande caldo, da domani anche 40 gradi in Sicilia

Sarà un weekend di caldo afoso in Sicilia, in cui verranno toccati anche i 40 gradi.

Sarà un weekend di caldo afoso in Sicilia, in cui verranno toccati anche i 40 gradi. Siamo ormai in estate piena e se al Nord Italia ci sarà un break con rovesci temporaleschi, al Sud e quindi anche nella nostra isola, il caldo dominerà questi ultimi giorni della settimana. Le temperature, a partire da oggi, tenderanno a salire ulteriormente facendo registrare punte fino a 40 gradi nelle zone interne della Sicilia, tradizionalmente torride specie nelle ore centrali del giorno. Ma caldo e umidità avvolgeranno anche città come Palermo, Catania e Trapani.

Sarà l’occasione quindi per andare a mare, ovviamente con prudenza e cautela, evitando assembramenti in spiaggia, come successo già in diverse occasioni. Sempre nel weekend, considerato il grande caldo, potrebbe registrarsi il primo mini esodo verso le seconde case.

L’inedita estate post emergenza coronavirus inizia ad entrare nel vivo. Da lunedì è prevista una diminuzione delle temperature, che comunque si attesteranno nella media del periodo.

