Meteo

Previsioni meteo, il Ciclone Thor in Sicilia: si temono raffiche di tempesta

Nella giornata di venerdì. Si temono al momento raffiche di tempesta tra Sicilia e Calabria con punte di 150 km/h, se non addirittura superiori.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/01/2023 - 10:26:04 Letto 726 volte

Ciclone Thor fino alla fine del mese: una vasta area depressionaria si è formata nel cuore del Mediterraneo e porterà condizioni invernali a più riprese su gran parte dell’Italia. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, indica nella vasta area depressionaria mediterranea il motore del meteo dei prossimi giorni: in pratica questa lacuna barica richiamerà aria fredda, prima dal Nord atlantico e poi dai Balcani. A contatto con le acque del Mediterraneo, ancora miti e 3°C più calde del normale, l’aria fredda causerà successivi approfondimenti ciclonici che daranno luogo a fasi di maltempo estremo.

Nella giornata di venerdì. Si temono al momento raffiche di tempesta tra Sicilia e Calabria con punte di 150 km/h, se non addirittura superiori. Un venerdì nero, ma anche bianco per la neve che è prevista sugli Appennini meridionali, abbondante e fino ai 400 metri di quota.

Il weekend, condizionato dal passaggio di questo vortice tempestoso, potrebbe essere ancora caratterizzato da vento al Sud e da precipitazioni, in risalita poi verso le regioni adriatiche: al momento sembra che sabato possa cadere ancora tanta neve a ridosso della dorsale appenninica dai 100 metri delle Marche fino ai 350 metri della Calabria; per domenica la dama bianca potrebbe scendere a quote di bassa collina anche sulla Sicilia in un contesto freddo ed invernale su tutta l’Italia.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 19

Al nord: neve in pianura in Emilia, Lombardia e Veneto.

Al centro: neve in collina specie su Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna.

Al sud: piogge sul basso Tirreno.

Venerdì 20

Al nord: neve in Emilia Romagna anche in pianura poi migliora, variabile altrove con schiarite ad Ovest.

Al centro: maltempo su Sardegna, Lazio ed adriatiche con neve a bassissima quota.

Al sud: maltempo diffuso con neve a quote collinari e tanto vento.

Sabato 21

Al nord: asciutto, ma con nuvole e più freddo.

Al centro: maltempo sulle adriatiche con neve a bassa quota.

Al sud: maltempo forte e neve in collina.

Tendenza

Domenica compromessa al Sud e sulle regioni adriatiche da una trottola ciclonica, ancora tanta neve in collina.

Fonte: iLMeteo.it

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!